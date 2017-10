Blazing fast & offline sequence diagram generator

UML Diagram Editor converts TEXT to Sequence Diagrams. It accepts C-like pseudo code and produces sequence diagram as you type in. Get started: https://medium.com/@JakeXiao/zenuml-basic-example-98afa8818d5b Update in 0.9.3/4: 1. Fixed scrolling issue; 2. Added handwriting fonts and imperfect box style. Examples: 1. Call a method: service.getBooks() 2. Conditional branch: if (x) { service.getBooks() } 3. Loop: while(y) { service. getBooks() }