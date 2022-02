Основной задачей данного расширения является помощь пользователю при торговле цифровыми активами на платформе Quotex

--RU QuotexRobot представляет собой расширение для браузера Google Chrome. Основной задачей данного расширения является помощь пользователю при торговле цифровыми активами на платформе Quotex. В набор функций данного расширения входит: -Автоматическое открытие сделок на платформе согласно выбранной стратегии -Получение торговых сигналов по выбранной стратегии -Создание стратегий по индивидуальным настройкам пользователя, в том числе по сигналам из торговой платформы Meta Trader 4. -------------------------------- Предупреждение о рисках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском. Использование QuotexRobot не может гарантировать Вам прибыльной торговли в любых рыночных условиях. QuotexRobot - это инструмент, с помощью которого вы сможете вести автоматическую торговлю в соответствии с выбранными Вами настройками стратегии. Использование QuotexRobot может привести к потерям денежных средств на Вашем торговом счете, особенно, если Вы не обладаете достаточными знаниями в области технического анализа финансовых рынков. За убытки в торговле, понесенные в связи с использованием данного расширения, разработчик ответственности не несет. Всю торговлю с использованием данного продукта пользователь осуществляет на свой страх и риск! --EN QuotexRobot is an extension for Google Chrome. The main task of this extension is to help users in trading digital options on the Quotex platform. The set of functions of this extension includes: -Automatic opening of the trades according to the selected strategy -Receiving trading signals based on the selected strategy -Creating strategies according to individual settings of user, including the signals from MetaTrader 4 trading platform. -------------------------------- Risk Warning. Trading in the financial markets carries a high level of risk. The use of QuotexRobot cannot guarantee you profitable trading in any market condition. QuotexRobot is a tool that can help you to perform automatic trading based on the settings of your selected strategy. Use of QuotexRobot can lead to losses of funds on your trading account, especially if you lack sufficient knowledge in the field of the technical analysis of financial markets. The developer is not liable for any losses in trading, which may arise directly or indirectly from use of this extension. The trading with the use this product is performed at user’s own risk!