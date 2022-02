Расширение для браузера, которое помогает найти момент для открытия сделки с учетом параметров указанных в выбранной стратегии.

RU ▼ Основной функцией данного расширения является помощь пользователю при торговли бинарными опционами на платформе pocketoption ------------------------------------ В набор функций данного расширения входит: - Подача торговых сигналов согласно выбранной стратегии - Автоматическое открытие сделок согласно выбранной стратегии - Возможность создавать стратегии по индивидуальным настройкам и индикаторам ------------------------------------ Очень важно понимать, что торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. PocketOptionRobot не может гарантировать Вам прибыльную торговлю. PocketOptionRobot это инструмент благодаря которому Вы можете вести автоматическую торговлю в строгом соответствии с введенными Вами настройками. Использование PocketOptionRobot может привести к частичной или полной потере средств на вашем торговом счете. За убытки понесенные в связи с использованием данного торгового помощника разработчик ответственности не несет. Все действия пользователь делает на свой страх и риск. ------------------------------------ Это расширение не имеет непосредственного отношения к компании Pocket Option и реализовано командой независимых разработчиков. EN ▼ The main function of this extension is to help the user trade binary options on the pocketoption platform ------------------------------------ The set of functions of this extension includes: - Submission of trading signals according to the chosen strategy - Automatic opening of transactions according to the chosen strategy - A possibility to create strategies for individual settings and indicators ------------------------------------ It’s very important to understand that trading in financial markets is risky. PocketOptionRobot cannot guarantee you a profitable trade. PocketOptionRobot is a tool thanks to which you can conduct automated trading in a strict accordance with your settings. The use of PocketOptionRobot may lead to a partial or complete loss of funds in your trading account. The developer is not responsible for losses incurred using this trading assistant. The user does all actions at his own risk. ------------------------------------ This extension is not directly related to Pocket Option and is implemented by a team of independent developers.