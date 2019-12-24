Используйте Инстаграм на компьютере - загружайте и просматривайте фото

Теперь Инстаграмом можно пользоваться и на компьютере! Для этого установите данное расширение в браузер Google Chrome. Это расширение позволит Вам использовать Инстаграм на компьютере также, как вы это делаете на телефоне. Функционал данного приложения позволяет: - добавлять новые посты - просматривать истории и комментировать - просматривать свои посты и посты друзей - оставлять комментарии - редактировать профиль - и многое многое другое! Расширение будет в реальном времени отправлять вам уведомления, чтобы вы не пропустили ничего важного, что происходит в вашем аккаунте. Пользуйтесь расширением и оставляйте комментарии - нам важно знать, что вы думаете о продукте. Необходимые разрешения: - storage - для хранения настроек расширения - <all_urls>, tabs - для добавления расширения на любую страницу и использования разрешений webRequest и webRequestBlocking на любых страницах - webRequest, webRequestBlocking - для исправления некотроых багов на станицах Instagram (с помощью изменения заголовков) ==================== Instagram ™ является товарным знаком Instagram Inc., зарегистрированным в США и других странах. Это независимый проект, разработанный независимым разработчиком и не имеющий отношения к Instagram ™ или Instagram Inc.