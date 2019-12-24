Используйте Инстаграм на компьютере - загружайте и просматривайте фото
Теперь Инстаграмом можно пользоваться и на компьютере! Для этого установите данное расширение в браузер Google Chrome. Это расширение позволит Вам использовать Инстаграм на компьютере также, как вы это делаете на телефоне.
Функционал данного приложения позволяет:
- добавлять новые посты
- просматривать истории и комментировать
- просматривать свои посты и посты друзей
- оставлять комментарии
- редактировать профиль
- и многое многое другое!
Расширение будет в реальном времени отправлять вам уведомления, чтобы вы не пропустили ничего важного, что происходит в вашем аккаунте. Пользуйтесь расширением и оставляйте комментарии - нам важно знать, что вы думаете о продукте.
Необходимые разрешения:
- storage - для хранения настроек расширения
- <all_urls>, tabs - для добавления расширения на любую страницу и использования разрешений webRequest и webRequestBlocking на любых страницах
- webRequest, webRequestBlocking - для исправления некотроых багов на станицах Instagram (с помощью изменения заголовков)
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Instagram ™ является товарным знаком Instagram Inc., зарегистрированным в США и других странах. Это независимый проект, разработанный независимым разработчиком и не имеющий отношения к Instagram ™ или Instagram Inc.