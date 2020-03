New tab Countdown timer, Todo List, Habit tracker, Notes, Dashboard, clock, deadline, widgets, pretty background, dark theme

New tab studio - это мощное приложение-дашборд для полного изменения новой вкладки. Теперь вы можете сделать ее дизайн практически ЛЮБЫМ. Замените и настройте новую вкладку с New Tab Studio (обратный отсчет, часы, цитаты, изображения, тексты и т.д.). Отныне новая вкладка станет вашим местом вдохновения. Основная цель, к которой вы стремитесь, или событие всегда будет перед глазами. Сфокусируйте и получите заряд энергии, напоминая о своей цели / дедлайне или событии на каждой новой вкладке. Как вы можете использовать New Tab Studio: 0) Отслеживать свои привычки с помощью трекера привычек 1) Добавить часы, текст, цитаты, виджет изображения 2) Добавить любое количество списков дел 3) Добавить закладки 4) Измените положение, стиль и размер виджетов - создайте свой собственный уникальный дизайн, который будет вдохновлять вас на каждой замененной новой вкладке 5) Обратный отсчет до праздников (день рождения, день победы, Рождество, новый год, Хэллоуин, день благодарения) 6) Обратный отсчет до важного события (свадьба, встреча, выпуск, выпуск фильма, отпуск) 7) Обратный отсчет до цели 8) Обратный отсчет до дедлайна 9) Установка любых фонов (обоев) на новую вкладку (HD, маленький, GIF) 10) Ссылки на популярные сайты 11) Темная тема (просто выберите фон темного цвета) Просто загрузите изображение, которое вам нравится, установите заголовок и дату, перетащите ваши виджеты - и готово :) --------------------- История версий: v. 3.2.6: - Добавили демо видео v. 3.2.5: - В топ-сайты добавили большие иконки для сайтов - Возможность загрузить много своих фотографий - Слайдшоу из загруженных фотографий - Исправили ошибку, которая приводила к падению приложения - Редизайн всплывающих окон - При перезагрузке автоматически прятать панель редактирования v. 3.2.4: - Множественные улучшения производительности (время рендера, использование webp, рефакторинг обратного отсчёта) - Виджет прямоугольник / линия - Поиск по GIF изображениям - Виджет закладок - Виджет гугл ссылок - Редизайн выбора категории фона - Добавление секунд в виджет часов - Возможность прятать название сайта в виджете Топ-сайты - Более мягкие тени текста - Изменён ресайз виджета картинки (раньше он мыг быть только квадратным, сейчас и прямоугольным) v. 3.2.3: - Добавили трекер ежедневных привычек в новой вкладке - Убрали проверку правописания в списке дел и заметках v. 3.2.2: - Фикс ввода города в виджете погоды - Фикс ввода текста заглушки для поисковой строки - Возможность переслать цитаты, фоны в социальные сети - Улучшение цитат: возможность остановить автосмену, переключиь на следующую цитату - Установка фонов из маркета v. 3.2.1: - Маркет тем - Выпадающее меню виджетов - Редизайн панели инструментов - Клонирование виджетов - Виджет поисковой строки v. 3.2.0: - Адаптивная верстка - Заготовленные красивые темы v. 3.1.2: - Виджет погоды - Множественные рабочие столы (экраны) в новой вкладке v. 3.1.0: - Заметки - Обучение при установке - Ребрендинг v. 3.0.9: - Список дел - Закладки v. 3.0.8: - Рейтинг фонов (при пропуске фона он больше вам не покажется, а его рейтинг понизится) v. 3.0.4: - Новый виджет часов v. 3.0.1: - Нравится / не нравится фон - Перетягивание виджета популярные сайты v. 3.0.0: - Текстовый виджет - Виджет часов - Возможность изменить стиль и положение виджета - виджет изображения - Новый дизайн в стиле Material - Выбор периода смены случайных обоев=в v. 2.0.8: - Репосты в социальные сети v. 2.0.0: - мастер установки - случайные фоны - случайные фоны по категориям (город, путешествие, природа, пляж, работа, авто, отдых, животные, женщина, мужчина, люди, архитектура, текстура, духовность, эксперимент) - цвет фона - Китайская версия - Поисковая оптимизация изображения v. 1.3.4: - автоопределение полноэкранного или стандартного режима по размеру изображения - сохранять небольшие изображения в localStorage v. 1.3.3: - i18n - русский перевод v. 1.3.2: - нумерация страниц для поиска изображений v. 1.3.1: - загрузить большие файлы изображений v. 1.2.9: - полноэкранный вариант добавления тени текста - поиск изображений по сервису unsplash v. 1.2.8: - полноэкранный режим без исправления изображения - удалить предопределенные события v. 1.2.7: - цвет текста в полноэкранном режиме v. 1.2.6: - виджет лучших сайтов v. 1.2.5: - исправить полноэкранные шрифтовые стили v. 1.2.4: - первая попытка полноэкранного режима (только белый текст) v. 1.2.3: - опечатка v. 1.2.2: - Загрузить изображение через URL - Удалить изображение из настроек v. 1.2.1: - Некоторые пользователи не могли изменить крайний срок (исправление) v. 1.2.0: - страница удаления v. 1.1.9: - Возможность скрыть изображение - Возможность скрыть заголовок - Возможность скрыть таймер - Кнопка настроек переместилась вправо вверх